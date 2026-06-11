子どもたちに魚のおいしさを知ってもらおうと、福岡の水産会社が平戸市に冷凍アジフライを贈呈しました。 （贈呈式） 「贈呈させていただきます」 約3200枚の冷凍アジフライを贈ったのは、福岡市の水産会社「三陽」です。 松浦市にアジフライの工場をかまえ、製造を行っています。 アジフライは平戸市内の小中学校20校と、19の保育施設の給食で提供されるということです。 ※詳しくは動画をご覧ください