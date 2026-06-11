◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）日本ハムが投手戦を制し７連勝。２２年７月以来、新庄政権では最長の連勝となった。両軍無得点で迎えた６回、２死一、二塁からレイエスが右前打でつなぎ１死満塁。ここで野村が右犠飛を打ち上げ、均衡を破った。さらに続くカストロも右前適時打。２点をリードした。８回にも１点を追加した。投げては今季初先発の孫が６回２安打無失