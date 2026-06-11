7月2日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』では、企画「ゴチになります！」の超特別編「イタリアゴチ3時間SP」（後7：00〜後9：54）を放送することが11日、発表された。一夜限りの豪華メンバーで送る。【表紙カット】麗しい表情で…M!LK・山中柔太朗今年、オリンピックが開催され、再び注目を集めるイタリアで27年ぶりにロケを敢行。ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひと