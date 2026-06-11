カナダのＧ３勝ち馬を母に持つロンドンガーズ（牡２歳、栗東・前川恭子厩舎、父グレーターロンドン）が、１３日の阪神５Ｒ・芝１２００メートルでデビューする。前川調教師は「いいですよ。前向きさがあって、体も動きもしっかりしています」と好感触を口にする。２週連続で松山弘平騎手が騎乗し、先週は栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒６―１１秒５と優秀なタイム。十分に仕上がっており、指揮官は「新馬向きですね。距離も