元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。所属事務所のガッツエンタープライズが11日、オリコンニュースの取材に答えた。ガッツさんが出演した「北の国から」の脚本を手掛けた倉本聰氏が開設したシナリオライターと俳優のための養成機関「倉本聰・富良野GROUP」の公式Xが更新され、当時の思い出とともにガッツさんを追悼した。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット