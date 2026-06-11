「オリックス４−２ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）オリックスが今季５度目の３連戦３連勝。打線は五回に集中打。１死一塁から連打で満塁とすると、若月が右前タイムリーでまず１点。なおも１死満塁で宗が右翼線２点二塁打を放った。３−１の七回２死一、三塁では西川の右前適時打で１点を追加した。先発のエスピノーザは７回４安打１失点（自責点０）で６勝目（２敗）を挙げた。