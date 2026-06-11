◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手に、待望の復帰後初アーチが飛び出した。１点ビハインドの８回２死。４番手・鈴木の１４６キロ直球を強振した。左翼席中段への完璧な一発は、４月１１日の阪神戦（バンテリンドーム）以来、２か月ぶりの４号ソロ。左足の肉離れから復帰した助っ人大砲は、青く染まったレフトスタンドを指差しながら、