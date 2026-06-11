女優の佐々木希が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、カレンダーのオフショットを公開した。佐々木は「カレンダーオフショット」と題して書き始め、「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で