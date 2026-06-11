2022年に歴史小説『塞王の楯』で直木賞を受賞した、今村翔吾氏。受賞の瞬間がテレビで生放送され、授賞式には人力車で向かうなどメディアでも大きく注目されたが、今村氏にとって直木賞受賞はゴールではなかった。受賞の瞬間の涙の理由や、これからの書店業界に寄せる思いを作家自身が語る。※本稿は、作家の今村翔吾『書店を守れ！』（祥伝社新書）の一部を抜粋・編集したものです。憧れの直木賞を受賞し「人力車」で授賞式に20