◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの鈴木昭汰投手が、１点リードの８回２死で迎えた中日のサノーに同点の左翼ソロを許した。先発した小島が５回２／３で９１球を投げて７安打１失点、７奪三振の粘投だったが、３勝目の権利が消滅した。この日、小島は初回は先頭・岡林に左前打を許すと、２死から阿部にも左前打で一、二塁とピンチを招いた。それでも、サノーに対して