ボートレースまるがめのヴィーナスシリーズ第5戦「マクール杯」は11日の最終日12Rで優勝戦が行われ、インの中村桃佳（33＝香川）がコンマ14のトップスタートから逃げ切って1着。3月23日のとこなめ以来となる今年2回目の優勝を飾った（通算12回目。地元まるがめでは2022年8月18日以来2回目）。2着に原田佑実、3着は松尾夏海が入り3連単＜1＞＜3＞＜2＞は1870円（9番人気）。前日10日には夫の竹田和哉（32＝香川）が浜名湖で今年