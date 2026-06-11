お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが１１日までに、オフィシャルブログを更新。尾形と８歳の長女・さくらちゃんの“父娘デート”の様子を公開し、仲むつまじい姿が反響を呼んでいる。あいさんのブログは、娘や愛犬・ミクに愛を注ぐ尾形の姿や親子の何気ない会話などがユーモアたっぷりにつづられ、人気を集めている。あいさんは９日、「パパとふたりでデート！！！」のタイトルでブログを更新。「今日はなんと