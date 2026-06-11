「オリックス４−２ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）ヤクルトが接戦を落とし今季ワーストの７連敗を喫した。打線を組み替えた。主に９番に入れてきたモンテルを今季初めて１番に据える新オーダーを組んだ。トップバッターは初回に二塁内野安打で出塁したが、けん制で刺される走塁ミスがあり好機がしぼむ。３点を追う六回は無死満塁の絶好機を迎えたが、サンタナの二ゴロ併殺打の間に１点を奪うのが精いっぱいだった。