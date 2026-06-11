横浜市教育委員会（資料写真）１１日午後０時３５分ごろ、横浜市神奈川区内の市立中学校の職員から「プールの授業後に体調不良になった生徒がいる」と１１９番通報があった。２年生の男女１９人が搬送されたが、いずれも軽傷で、既に帰宅しているという。市教育委員会によると、３時間目に水泳の授業を受けていた生徒のうち６人が耳の痛みや吐き気を訴えた。別の時間帯に水泳の授業を受けた生徒らにも体調を確認したところ、１