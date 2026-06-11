シンガーソングライターの竹原ピストルさんにインタビュー。5月27日には8thアルバム『FIRST CRY!!』をリリースするなど、50歳を目前に控えた現在も精力的に歌い続ける理由、そして尽きることのない野心について語ってくれました。『天下を取ってやる』っていう野心が変わらずある人間の泥くささや日常の機微をリアルに描いた楽曲で支持され続けている竹原ピストルさん。50歳を前にして完成させたのがアルバム『FIRST CRY!!』。ラス