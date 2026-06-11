11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、前日の夜から行方不明になっていた女子高校生の遺体が見つかりました。警察が知人の19歳の少年を、殺人の疑いで逮捕したことがわかりました。■「自宅に帰ってこない」と通報河川敷で遺体を発見「自宅に帰ってこない」。きっかけは10日夜、女子高校生の親族からの通報でした。警察が捜索を進めると、行方不明となっていた17歳の女子高校生の遺体が、河川敷で見つかったということです。神