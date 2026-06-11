毎日のオーラルケアをもっと楽しくしてくれる注目のコラボが実現♡美白ハミガキ売上No.1ブランド「Ora²（オーラツー）」から、TOMORROW X TOGETHERの公式キャラクターPPULBATU（プルバトゥ）との特別キャンペーンが2026年6月16日よりスタートします。限定デザインパッケージの発売に加え、オリジナルグッズが当たる企画や応募者全員プレゼントも登場。ファンはもちろん、オ&#