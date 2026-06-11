昨年のＭ−１グランプリ優勝でブレーク中のたくろう・赤木裕、きむらバンドが１１日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。納言・薄幸とトークを繰り広げた。幸が「Ｍ−１グランプリ、おめでとうございます。いけると思いました？」と聞くと、きむらは「もちろん優勝したい気持ちは、もう１００％でありましたけど。（優勝）できるは、けっこう現実味ないですよね…」と明