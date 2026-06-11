きょう昼ごろ、高岡市の高校のグラウンドで「つむじ風」が発生しました。当時、グラウンドでは体育大会が行われていましたが、けが人はいませんでした。砂ぼこりが巻き上がるグラウンド。黒いビニールのようなものが舞い上がり、よく見ると、風が渦を巻いているのがわかります。これは、きょう昼ごろ、高岡高校のグラウンドで撮影された「つむじ風」です。体育大会の真っ最中で、生徒が作成した応援パネルもはがれ落ちていま