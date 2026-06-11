富山市議会の6月定例会がきょう開会しました。市は、家庭ごみ収集有料化に向けた関連費用を盛り込んだ補正予算案を提出しました。富山市が提出した補正予算案は、一般会計で4億1800万円余りです。市は、来年10月からの家庭ごみ収集の有料化を目指し、補正予算案に不法投棄を防止する啓発看板の作成など1500万円余りを盛り込んだほか、条例改正案を提出しました。また、水橋地域にある旧三成中学校の校舎を活用し、農作物の保管など