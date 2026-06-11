国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の演歌・歌謡曲部門の授賞式が１１日、都内で開催された。ノミネート５作品の中から、昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩの「僕らの口笛」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝いた。プレゼンターを務めたタレントの堺正章から最優秀賞として名前を呼ばれたＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩは、飛び跳ねて喜びを表現。リハーサ