台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」はきょう、名称を「日本台湾友好議員連盟」に変更しました。超党派の議員連盟「日華議員懇談会」はきょう、都内で総会を開き、名称を「日本台湾友好議員連盟」に変更しました。古屋圭司 会長「名称もいつ変えようかというタイミングを見計らっていましたが、高市政権になって、今がチャンスだと、今がその時だということで、今回こういう決断をさせていただきま