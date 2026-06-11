静岡県磐田市で障害児が利用する放課後デイサービスに通っていた男児（6）が5月下旬に死亡していたことが11日、関係者への取材で分かった。屋外活動中、職員が目を離した隙に川で溺れたとみられ、県警が詳しい経緯を調べている。