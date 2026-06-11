トマホーク巡航ミサイルを発射する米駆逐艦。米中央軍が10日に公表（中央軍提供、ロイター＝共同）【イスタンブール共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は10日、米軍によるイラン攻撃で、ホルムズ海峡に近い南部ベマニの給水施設が破壊された疑いがあると報じた。意図的な攻撃かどうかは不明だが、民間インフラへの攻撃は戦争犯罪に当たる可能性があるとしている。イラン側は10日に、ベマニの給水施設二つがミサイル攻撃を