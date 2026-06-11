水産庁は11日、スルメイカの2026年4月〜27年3月の漁獲枠から263トンを削減すると明らかにした。前期（25年4月〜26年3月）に超過した分を差し引き、今期は6万8137トンとなる。前期は各地で異例の豊漁となり、超過分の対応を検討していた。数値は前回発表の231トンから確定値に修正した。小型漁船の割り当て分（5757トン）では2391トンオーバーしており、全量を今期分から削減。うち一部は北海道と富山、長崎両県に配分する。残