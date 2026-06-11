北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」に、強い覚悟を秘めた新星が加わった。星野ひまり。函館でのご当地アイドル活動を経て、憧れのグループの門を叩くため、愛する故郷と家族の元を離れ、単身札幌へ。加入からわずか2カ月、慣れない環境で奮闘する星野の原点と、地元への熱い思いに迫る。（「推し面」取材班）「中学の時に一時期、学校に通えなかったことがあったんですけど、その時にSNSで見たアイドルさ