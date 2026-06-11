ハリウッド俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優の芝田璃子（31）が、プライベートでの親子ショットを披露し、「お父ちゃん似」「おベビさま、既に大物の予感」などの反響を呼んでいる。【映像】親子ショット＆夫のニコラス・ケイジと出かけた際の写真過去に4度離婚しているニコラス・ケイジと、26歳の時に結婚した芝田。滋賀県で映画の撮影中に出会い、ニコラスの一目惚れだったという。2022年9月には長女も誕生している。