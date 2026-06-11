国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の演歌・歌謡曲部門の授賞式＆ライブが１１日、都内で開催された。演歌歌手・北島三郎（８９）が特別功労賞を受賞し、車椅子で式典に参加。歌の道を究めて６４年の大御所の登場に大歓声がわき、出演者全員の大合唱で祭りを締めた。演歌歌謡界をけん引するサブちゃんが、２時間半の祭典のフィナーレを彩った。最優秀賞の発表後、北島は特別功労賞と