お笑いコンビ、ガリットチュウの福島善成（48）が11日、都内で行われた「第30回手塚治虫文化賞贈呈式」（朝日新聞社主催）に漫画家手塚治虫さんのものまね「手塚治虫先生」として登場。手塚さんの長女で、手塚プロダクション取締役手塚るみ子さんから公認を受け、歓喜した。大の手塚作品ファンという福島は、風貌（ふうぼう）が似ていることからコンビ結成当初から手塚さんのものまねをしてきた。式典終了後、舞台裏でるみ子さんが