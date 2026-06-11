元AKB48でYouTuberとして活動する鈴木優香さんの最新デジタル写真集「After Bloom」（撮影：Takeo Dec.価格：税込2200円発行：ワニブックス）がリリースされました。4月から3カ月連続で刊行されてきたデジタル写真集シリーズの第3弾で、完結作です。【写真】妖艶なフェロモンを発散する鈴木優香さん鈴木優香デジタル写真集のラストを飾る第3弾では、鮮やかなエメラルドグリーンのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。爽やか