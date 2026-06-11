ユニクロと初コラボ！ 話題の「セシリー バンセン」購入レビュー初めてのコラボレーションとして大きな話題となった、ユニクロとコペンハーゲン発のブランド「セシリー バンセン」とのコレクション。その中から筆者が購入したスカートが、凝ったデザインでおしゃれ見えするアイテムでしたので、詳しくご紹介します。繊細なフリル＆ウエストゴムの「シャーリングスカート」が買い！「セシリー バンセン」は、立体的なフリルやパフス