“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜さんのSPA!デジタル写真集 「るたんと甘い世界へ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】振り返りポーズが完璧な一ノ瀬瑠菜さん撮影のテーマは「セクシー赤ずきんちゃん」です。お花がいっぱいの花柄ビキニに包まれたマシュマロボディが表紙カットに採用されました。おとぎ話のヒロイン風の衣装カットではむっちりした太ももがあらわになり、白の