フィアットが世界戦略の要となる新型SUVを初披露ステランティスのイタリアブランド、フィアットは2026年6月3日（現地時間）、新たなグローバルモデルとなるCセグメントSUV「グリズリー（Grizzly）」と、「グリズリー ファストバック（Grizzly Fastback）」の画像を公開しました。今回披露されたのは、ブランドのグローバルラインナップを拡充し、Cセグメント市場での存在感を高めることを目的とした2台の新型モデルです。【画