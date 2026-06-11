ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」のDAY2が6月11日（木）に神奈川のKアリーナ横浜で開催。DAY1で『オズの魔法使い』イメージの衣装だったMrs. GREEN APPLEは、DAY2には打って変わって『桃太郎』衣装で出演。大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）は、衣装のこだわりを明かした。【写真】美しすぎる桃太郎・鬼・犬＆猿＆キジ！『桃