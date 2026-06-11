エブリィホープは、長崎市の男子バレーボールの地域クラブ『長崎ライズ』です。 選手同士が信頼し思いをつなぐ、"思いやりのバレー"で全国中学校体育大会出場を目指します。 去年10月子どもたちが、これからもバレーボールに夢中になれる環境をつくりたいという思いから『長崎ライズ』は誕生しました。 栗屋 博文監督など4人の指導者の下、長崎市内の6つの中学校の1年生～3年生23