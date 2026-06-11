◇交流戦オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日京セラドーム）オリックスが今季5度目の同一カード3連勝を飾った。一挙7得点の猛攻を見せた前夜と同じように、この日も5回に打線がつながった。1死満塁から若月が「なんとか先制点を取ることができてよかった」と右下手投げの下川から先制の右前適時打。均衡を破ると、続く宗も右翼への2点二塁打で計3点を挙げ、4回まで2安打に抑えられたいた下川をKOした。2点リードの7回