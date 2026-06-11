◇交流戦ヤクルト2―4オリックス（2026年6月11日京セラドーム）ヤクルトはオリックスに敗れ、今季ワーストを更新する7連敗となった。昨年6月4日以来、約1年ぶりの屈辱。先発の下川隼佑投手（26）は4回1/3を6安打3失点で今季初黒星を喫した。連敗ストップを期して臨む一戦の先発を託されたのは今季1軍初登板となる下川。初回を3者凡退に仕留める上々の出だしから4回まで2安打無失点の好投を見せた。0―0の試合が動いた