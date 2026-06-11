移送される榎本悠人容疑者（中央）＝11日午後6時9分、JR東京駅性風俗店に20代女性を紹介したとして、警視庁と千葉県警の合同捜査本部は11日、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2で統括役の榎本悠人容疑者（35）＝東京都練馬区＝を逮捕した。逮捕容疑は、仲間と共謀して2023年9〜11月ごろ、群馬県高崎市の性風俗店に女性を紹介した疑い。警視庁によると