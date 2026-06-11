気象台は、11日午後8時43分に、レベル３大雨警報を水戸市に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■水戸市●レベル３大雨警報【発表】■ひたちなか市●レベル２大雨注意報■城里町●レベル２大雨注意報