きょう（11日）未明、神奈川県相模原市の河川敷の空き地で、高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で、警察は元交際相手の19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は、きょう午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷の空き地で神奈川県座間市の高校3年生・佐藤唯来さん（17）が意識のない状態で倒れているのが見つかったものです。佐藤さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されま