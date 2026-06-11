◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・藤川球児監督が7回の本塁クロスプレーで2日連続のリクエストを要求した。前日10日は熊谷の二盗を巡るリクエストに、アウトの判定が覆ることなく、ベンチを出て異議を申し立てたため、藤川監督はプロ初の退場処分を受けていた。関西地区のサンテレビの中継では、クロスプレーのスローを何度も流しながら、あるものをしっかり映し出していた。それが藤川