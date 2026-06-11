演歌歌手北島三郎（89）が11日、都内で開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で特別功労賞を贈られた。62年のデビュー以来、64年にわたって演歌・歌謡曲の世界をリードしたことが評価された。会場からの「サブちゃん」コールが響く中、ステージに車いすで登場。北島は「こんばんは。お久しぶりです。北島三郎でございます」とあいさつ。トロフィーを受け取ると「重いですね。こんな立派なのをありがとう