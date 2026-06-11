元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが肺炎のため都内病院で76歳で亡くなったことが公表された。ネット上ではガッツ石松さんを追悼する声が相次いだ。そんな中、お笑い芸人から頭をたたかれて激高する、過去のテレビ番組の切り抜き動画が拡散されている。拡散されたのは45秒ほどの動画。お笑いタレント陣内智則（51）がバラエティー番組でガッツ石松さんに対し「何を言うとんねん」と