◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝国学院大３―２富士大（１１日・神宮）富士大（北東北大学）が、国学院大（東都大学）に逆転負けを喫して４強入りを逃した。１点リードの８回１死一塁から、２番手・古堅鈴之輔投手（３年＝読谷）が相手の４番・石野蓮授左翼手（３年＝報徳学園）に左翼席への逆転２ランを浴びた。試合後、安田慎太郎監督は「強かったです。選手は頑張ったと思います。ただ