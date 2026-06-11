サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑さんが、高校の大先輩との対面ショットを公開した。本田さんは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＩｔｗａｓａｐｌｅａｓｕｒｅｍｅｅｔｉｎｇｙｏｕｂａｓｅｂａｌｌｌｅｇｅｎｄＨｉｄｅｋｉＭａｔｓｕｉ，ｗｈｏｗａｓｍｙｓｅｎｉｏｒａｌｕｍｎｉａｔＳｅｉｒｙｏＨｉｇｈＳｃｈｏｏｌ．」と記し、石川・星稜高の先輩で元巨人、メジャーリ