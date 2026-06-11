◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝６月１１日、美浦トレセン古馬と初対戦のエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、前走のＮＨＫマイルＣが休み明けで９着。反撃へＷコースで大きく先行するアラクラン（３歳１勝クラス）を目指して脚を伸ばし、５ハロン６５秒１―１１秒２の好時計で先着した。寺河助手は「１週前としては動きが良かった。リ