◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは同点の７回２死二塁、牧原大成の右前安打で二塁走者の野村勇が本塁に突入。右翼・佐藤輝明のワンバウンド返球を捕手・坂本誠志郎が捕球し、アウトのタイミングでタッチを試みたが、野村がヘッドスライディングの左手を瞬時に引いて、タッチをかわしながらホームイン。阪神・藤川監督のリクエストでもセーフの判定は変わらな