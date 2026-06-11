古巣に完敗だ――。史上２５人目となる１２球団勝利を目指す巨人・田中将大投手（３７）が１１日、楽天戦（楽天モバイル）に先発し、２回６安打５失点で今季３敗目を喫した。序盤から失点を許した。思い出の地・仙台のマウンドに上がった田中将は、先頭の平良に右前打を浴びると一死三塁から３番・辰巳の先制適時内野安打で１点を献上。計４安打で４失点と初回から楽天打線の猛攻を受けた。２回には二死から黒川の左前打と辰