◆カーリング日本選手権第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、２大会連続準Ｖの北海道銀行が、中部電力と対戦し、９―６で勝利し、今大会６連勝を決めた。午前にグランディールを９―７で破って決勝トーナメント進出が決定。勢いに乗って挑んだ２戦目は、第１エンド（Ｅ）で１点は取られたものの、第２Ｅですぐに２点を奪取。同点とされたあとの第４Ｅは、ストーンをハウス内