フリーアナウンサーの宮根誠司が１１日放送の「情報ライブミヤネ屋」に出演。２日に７６歳で亡くなった元ボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんを悼んだ。宮根は「ボクサー時代は世界チャンピオンで、ハードパンチャーで我々を楽しませていただき、ボクサーを引退してからは芸能界でエンターテイナーとして『ＯＫ牧場』もそうですし、明るいね…。三度笠姿でね、リングに上がってね。幼いころ、貧しか